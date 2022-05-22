بالصور – الأمير ألبرت في نزهة لديزني لاند مع توأميه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اصطحب الأمير “ألبرت” أمير موناكو توأميه “جاك” و”غبريلا”، البالغان من العمر 7 سنوات، لعالم ديزني لاند الشهيرة في باريس. تم التقاط صوراً للتوأم “جاك” و”غبريلا” وهما يبتسمان ويقفان جنباً إلى جنب مع والدهما الأمير “ألبرت”، وميكي وميني ماوس، أمام قلعة سليبينج بيوتي خلال زيارة أخيرة إلى ديزني لاند باريس.

في صور من الزيارة، أعطى “جاك” إبهامين متحمساً، بينما أخته “غابرييلا” تقف في هدوء. وفيما يبدو أن والدتهما الأميرة “شارلين” لم تنضم إليهم في نزهة ديزني لاند باريس.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تحتفل فيه مدينة الملاهي الفرنسية بالذكرى الثلاثين لتأسيسها. بينما زار التوأم ديزني لاند باريس لأول مرة في أبريل 2019.

وكانت آخر نزهة علنية للتوائم في 7 مايو، عندما انضما إلى والديهما في مباراة رجبي في موناكو. كان الإرتباط الملكي هو ثاني زيارة علنية للأميرة “شارلين” منذ عودة اللاعبة الأولمبية السابقة البالغة من العمر 44 عاماً إلى موناكو بعد إقامة لمدة أربعة أشهر في عيادة سويسرية، حيث تلقت العلاج من الإرهاق العاطفي والجسدي العميق.

ويبدو من الواضح أن الأمير “ألبرت” يفعل مع توأميه مثلما كان يفعل والديه- الأمير “رينيه والأميرة “غريس”- حيث يُغمرهما تدريجياً في المسؤوليات الملكية، تماماً كما فعل معه والديه.

قال الأمير “ألبرت” سابقاً لـ PEOPLE: “أخذنا آباؤنا في رحلات رسمية مبكراً، لكننا لم نشعر أنها كانت رحلات رسمية. عندما كنا صغاراً، كانا يفعلان نوعاً من الأشياء الجادة. وبعد ذلك يكونان معنا في غير أوقات الفراغ. كان هناك الكثير من القيمة لذلك”.