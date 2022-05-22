إلهام شاهين في أول تعليق على أزمة غادة إبراهيم.. “لست طرفاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة إلهام شاهين، أن تكون طرفًا في ازمة الفنانة غادة إبراهيم التي حدثت بالأمس عقب انتهاء مراسم الصلاة على جثمان الفنان سمير صبري، مؤكدة أنها بعد انتهاء الصلاة استقلت سيارة زميلتها الفنانة ليلى علوي لحضور مراسم دفن الفنان الراحل، ولم تكن في الأتوبيس الذي شهد الأزمة.

وردًا على ما أثير عن وجود مشاجرة وقت جنازة الفنان سمير صبري قالت الفنانة إلهام شاهين في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر: “لا أعلم شيئًا عن هذا الأمر، فأنا خرجت من المسجد، وركبت سيارة الفنانة ليلي علوي، ورحلنا، فأنا لست موجودة في الواقعة من الأساس”.

وغيرت إلهام شاهين دفة الحوار سريعًا للتركيز على نعي سمير صبري حيث أكدت أنه كان من ألطف وأجدع الشخصيات التي قابلتها في حياتها.

وأَضافت: “سمير صبري له بصمة في حياتنا وعلى عائلاتنا فهو كان من أجدع القلوب التي في الكون كله”.

وأثارت غادة إبراهيم أزمة كبيرة عقب انتهاء مراسم الصلاة على جثمان الراحل سمير صبري، حيث ظلت تصرخ في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد، واتهمت فنانة كبيرة بأنها منعتها من ركوب أتوبيس خصصته نقابة المهن التمثيلية لمن يرغب من نجوم الفن في حضور مراسم دفن سمير صبري.

وانتشر مقطع فيديو تظهر فيه غادة وهي تتفوه بعبارات غاضبة بحق الفنانة المتواجدة داخل الأتوبيس، وتعمدت أن تنطق اسمها بطريقة غير صحيحة لتجنب المساءلة القانونية، كما طالت الاتهامات إعلامية مصرية كانت متواجدة بنفس الأتوبيس.

وبعدها أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، قرارا عاجلا بإيقاف غادة إبراهيم عن العمل واحالتها إلى التحقيق بسبب ما تفوهت به من عبارات مسيئة بحق إحدى الفنانات في جنازة الراحل سمير صبري، واتهامها بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بنجوم الفن الذين رافقوا جثمان الفقيد لمثواه الأخير في محافظة الإسكندرية.

وجاء القرار العاجل بتوقيع سكرتير النقابة وليس نقيب المهن التمثيلية وتضمن التالي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.