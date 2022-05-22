مي كساب تخضع لجراحة إزالة المرارة.. وهذه حالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي كساب عن إجرائها عملية جراحية في “المرارة”، ووجهت الشكر لكل من ساندها أثناء أزمتها الصحية، ووجهت تحية خاصة إلى أهل زوجها المطرب الشعبي أوكا، مؤكدة أنهم من قاموا برعايتها.

وكتبت مي كساب عبر صفحتها بموقع الفيس بوك: شكرا من قلبي لكل حد سأل عليه ودعالي عملت عمليه المراره امبارح بسلام وستر من الله شكرا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دائما شايلني شكرا أصحابي وزملائي شكرا جمهوري الكريم ربنا يحفظكم جميعا من كل شر وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

بنفس الوقت وجه نجم المهرجانات أوكا رسالة إلى زوجته مي كساب، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قال فيها: ألف سلامة عليك يا حبيبة قلبي يا كل حاجه في حياتي وربنا يقومك بالسلامة.