محمود الليثي يطلب الدعاء لابنه.. “عايش على المحاليل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الكوميدي محمود الليثي عن تعرض ابنه لأزمة صحية دخل على أثرها أحد المستشفيات، وناشد كل متابعيه على الفيس بوك، الدعاء له بالشفاء العاجل مؤكدا أن ابنه يعيش منذ 24 ساعة على المحاليل الطبية فقط.

ونشر الليثي صورة لابنه من داخل المستشفى وعلق عليها عبر حسابه بموقع “فيسبوك” قائلا: أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي، فيلم “معالى ماما” والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما “بشرى”، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت في صالح الأسرة من عدمه.

الفيلم بطولة بشرى ومحمود الليثي ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بـ”سولى”، والطفل ياسين، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤي السيد إخراج أحمد نور.