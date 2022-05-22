طليقة ماسك بتصريحات صادمة عن طباعه.. “مسيطر ومتسلط”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد العاصفة التي هبت بوجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال الأيام الماضية فيما يخص قضية التحرش، عاد إلى الواجهة مجدداً مقال قديم كتبته زوجته الأولى.

فقد وجدت تصريحات جينيفر جوستين ويلسون، التي تزوجت من مؤسس شركة تسلا من عام 2000 إلى عام 2008، اهتماماً على تويتر بعد الاتهامات الأخيرة التي لاحقت ماسك زاعمة أنه تحرش جنسياً بمضيفة طيران على متن طائرة خاصة عام 2016.

ففي مقال مطول وصريح نشرته مجلة “ماري كلير” عام 2010، كشفت جينيفر أن ماسك عاملها كـ”موظفة وكان يهدد بطردها”، وفق ما نقلت “نيوزويك”.

كما ذكرت عبارة “تقشعر لها الأبدان”، حسب تعبيرها، تفوه بها خلال رقصتهما الأولى في حفل زفافهما، حيث توجه لها قائلاً: “أنا الألفا في هذه العلاقة”، في إشارة منه إلى أنه المهيمن والمسيطر.

فيما لفتت إلى أنها تجاهلت الأمر في البداية، لكن مع مرور الوقت، علمت وتأكدت أنه جاد.

وكانت الأكاديمية والكاتبة بيكا لويس قد نشرت تغريدة، الجمعة، استذكرت فيها مقال جوستين ماسك.

أتى ذلك بعد اتهامات تحرش طفت إلى السطح مؤخراً، زاعمة أن شركة سبيس إكس دفعت 250 ألف دولار في عام 2018 لتسوية دعوى رفعتها ضده مضيفة طيران لم يذكر اسمها، بحسب ما نقل موقع “بيزنيس إنسايدر” قبل أيام.

فيما نفى ماسك تلك الاتهامات، مؤكداً أنها “غير صحيحة”، وذات دوافع سياسية، ومتوقعاً أن يشهد المزيد من تلك الفبركات.

كما جاء ذلك بعد أن انتقد أغنى رجل في العالم بشكل لاذع الديمقراطيين في الولايات المتحدة، معتبراً أنهم أضحوا حزباً يروج للانقسام والكراهية في أميركا، ومؤكداً أنه سيصوت للحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.