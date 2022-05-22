زوجة مصطفى كامل تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت زوجة الفنان مصطفى كامل، تفاصيل الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وتحدثت زوجة مصطفى كامل عن الحالة الصحية لزوجها، في تصريحات صحافية، قائلة: “التقارير كلها أثبتت أن زوجي عنده Panic attacks، وهي حالة طبية تعرف بالانهيار والتوتر العصبي شديد جدًا، وصل لمرحلة اسمها الهلع العصبي، ويُقال إنه أخطر من الأزمة القلبية، وممنوع من الكلام نهائي، والأطباء أصروا على وجوده في المستشفى، لكن هو رفض.

وتابعت: “هو كان راجع من الاستوديو، واتصل علينا قالي أنا فوق كوبري أكتوبر وتقريبًا بموت، مش شايف الطريق وإيدي بتترعش وحاسس إني هتقلب، وابني جري عليه فورًا وصله للمستشفى، عملوا كل الإشاعات والتحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته”.

وكان الفنان مصطفى كامل قد تعرض لأزمة صحية شديدة، حيث نشر الملحن حسن دنيا صورة له، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عبر “فيسبوك”، يطالب من جميع محبي الفنان وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويعود لجمهوره في أقرب وقت.