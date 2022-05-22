بعد 19 عاماً من آخر لقاء.. أحمد حلمي ومنى زكي يجتمعان بفيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد حلمي خلال مقابلته مع برنامج ET بالعربي،عن مشروع فيلم كتبه منذ عشر سنوات ليشارك به زوجته الفنانة منى زكي، منذ آخر لقاء جمعهما في فيلم “سهر الليالي” قبل 19 عاماً.

وقال حلمي خلال اللقاء قائلاً: “في الفترة الماضية لم يعرض علينا عمل يستفزنا لتقديمه معاً، وأحياناً يكون دورها في العمل غير جيد، أو عملاً لا أقدم شيئا من خلاله”.

وأضاف : “في فيلم أنا كتبته من حوالي 10 سنين، وهي نفسها تعمل الفيلم دا وعاجبها، وشايفه مزيج بين كذا حاجة”. مؤكداً أن فيلمه القادم بعد “واحد تاني” سيكون بنسبة 50 في المئة بعيداً عن الكوميديا.

يذكر أن حلمي شارك في موسم أفلام عيد الفطر الماضي بفيلمه “واحد تاني” الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال اختراع يغير مجرى حياته.

في حين شاركت منى زكي بفيلم “العنكبوت”، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، مع عدد من النجوم، ويحكي عن شخص يتورط في عدة أزمات بسبب شقيقه.