شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة تجمع المطربة بوسى بهشام ربيع قبل حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل المطربة بوسى مساء اليوم بزفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، وذلك بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وننشر أول صورة جمعتهما سويًا قبل ساعات من زفافهما.





ويحرص عدد من المطربين والملحنين والفنانين على حضور حفل الزفاف ومشاركة العروسين فرحتهما، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية "أبيع الدنيا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.