شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الابن الوحيد للفنان سمير صبرى عن جنازة والده.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب "حسن" ابن الفنان الراحل سمير صبرى عن جنازة والده، التى أقيمت أمس السبت، والتى خرجت من مسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة فى الإسكندرية.

وقال المنتج عادل حسنى، صديق الفنان سمير صبرى، فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه تواصل مع ابنه حسن المقيم فى لندن، لإبلاغه بوفاة والده، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده للحاق بالجنازة ويلقى النظرة الأخيرة على جثمانه، لكنه لم يستطع لظروف متعلقة بمواعيد الطيران.

وأكد المنتج عادل حسنى، أنه كان متواجدا برفقة الفنان سمير صبرى مساء الخميس الماضى، حيث كان برفقة مجموعة من الأصدقاء، وكان من المقرر أن يجمعهم لقاء آخر لكن القدر لم يمهله.

وفى كتاب الفنان سمير صبرى "حكايات العمر كله" كشف عن زيجة وحيدة وسرية له من سيدة تحمل الجنسية الإنجليزية فور تخرجه من الجامعة، وقال إنها غادرت البلاد وهي حامل بسبب انشغاله في البحث عن مستقبله الفني، واختفت هناك ولكنه تمكن من الوصول إلى ابنه لاحقا، وحرص على زيارته مرة كل ثلاثة شهور، وله ثلاثة أحفاد لم يظهر أى واحد منهم برفقة جده.

وكان الفنان الراحل سمير صبرى قد كشف فى أحد اللقاءات الصحفية منذ سنوات قليلة، عن نجله الوحيد "حسن" رغم عدم إعلانه طيلة السنوات الماضية عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه لم يعتمد إخفاء زواجه وإنجابه ولكنه لا يريد أن يخرج حياته الشخصية إلى الجمهور.

وأضاف "صبرى"، أن نجله الوحيد يعيش مع والدته فى إنجلترا وهو حاليًا متزوج ولديه طفلين، لذا يقوم بالسفر كل ثلاثة أشهر لزيارتهم هناك.

وحرص عدد كبير من محبى الفنان القدير الراحل سمير صبرى على وداعه أثناء تشييع جثمانه ودفنه فى مسقط رأسه مدينة الإسكندرية وتحديداً فى مقابر الأسرة، ورصد الخليج 365 حرص عدد كبير من الفنانين على اصطحاب الجثمان حتى دفنه أبرزهم؛ دنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان، والنجم أحمد السقا، وإلهام شاهين وليلى علوى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر، وآخرون.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما قدم عشرات الأفلام ، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.