شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى كامبل تظهر بإطلالة وردية جذابة فى احتفالات مهرجان كان السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل، شخصية ساحرة عند وصولها إلى احتفال النساء فى السينما خلال مهرجان كان السينمائى السنوى الخامس والسبعين فى فرنسا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا، فستانًا ملفتًا للنظر طويل مغطى بأزهار وردية داكنة.

وانضمت إليها زميلتها عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، 41 عامًا، التى كانت ترتدى ثوبًا شبكيًا على غرار فستانين الأميرات مزينًا بالورود الوردية وهى تمشى على السجادة السوداء.



ناعومى كامبل فى مهرجان كان السينمائى

وعلى جانب آخر حظى المخرج العالمى جورج ميلر، بتصفيق وحفاوة استمرت لأكثر من 6 دقائق فى عرض فيلمه الجديد Three Thousand Years of Longing فى مهرجان كان السينمائى بدورته الـ75، وشهد الفيلم الذى يشارك فى بطولته إدريس البا وتيلدا سوينتون ترحيبًا حارًا من الحاضرين فى العرض الأول على مسرح Palais فى كان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن جورج ميلر، عاد من جديد بفيلمه Three Thousand Years of Longing، بعد ابتعاده للمشاركة فى كان السينمائى منذ طرحه لفيلمه Mad Max: Fury Road.



ناعومى كامبل بإطلالة وردية

ويستمر المهرجان فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، مستأنفاً تقويمه التقليدى بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه فى عام 2020، وانتقل العام الماضى إلى يوليو، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقال مدير المهرجان تييرى فريمو، فى مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان، فى عامى 1939 و1946، تم بناؤه بشكل مشترك، واشتركت فى ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.