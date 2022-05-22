شكرا لقرائتكم خبر عن إد شيران يغنى النشيد الوطنى فى ختام احتفالات اليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من كونه رجل حصد لقب أول موسيقى ملياردير فى نهاية هذا الأسبوع، إلا أن الغناء فى احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، يمثل تحديًا مثيرًا للأعصاب للمغنى الشهير إد شيران.

وفى هذا الصدد، قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه عندما يؤدى إد شيران فى الختام الكبير لاحتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة، يوم 5 يونيو المقبل، سيكون لديه الكثير من الأصدقاء، حيث أكدت الصحيفة، أن مجموعة متألقة من النجوم ستنضم إلى "شيران" وهو يقود البلاد فى غناء النشيد الوطنى فى نهاية مسابقة اليوبيل.



إد شيران

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: "ستكون هناك أسماء نربطها بشكل وثيق مع كل عقد من عهد الملكة وسوف ينضمون إلى إد شيران فى حفل الختام"، وأضاف "سيشمل المغنيون الداعمون المتميزون لـ شيران، نجوم البوب ساندى شو، ومارك ألموند، وتونى هادلى، من سبانداو باليه، إلى جانب السوبرانو ليزلى جاريت، وجولز هولاند".

ومن المشاهير الآخرين الذين سينضمون إلى إد شيران، كلا من دام إستر رانتزن، وكريس تارانت، وويليام روش، وأنثيا تورنر، وهولى ويلوبى، وشيرلى بالاس، وكريس يوبانك، وفيليسيتى جونز.