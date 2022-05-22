تارا عماد تنشر صورا لها من مهرجان كان وتعبر عن سعادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حضرت الفنانة تارا عماد، حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

ونشرت تارا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا تستعرض خلالها إطلالتها ليلة أمس، وعبّرت عن سعادتها.

وافتتح مهرجان كان في نسخته الـ 75، فيما غابت الأفلام العربية عن المشاركة في المسابقة الرسمية في المهرجان للفوز بـ"السعفة الذهبية".

وشهد حفل افتتاح المهرجان، العرض الأول لفيلم الزومبي "Z" للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، ومن بين أهم أفلام المهرجان هذا العام، "Top Gun: Maverick" للمخرج جوزيف كوسينسكي والنجم توم كروز، "Elvis" للمخرج باز لورمان وبطولة أوستن بتلر وتوم هانكس، "Armageddon Time" للمخرج جيمس جراي وبطولة أنتوني هوبكنز وآن هاثاواي وجيريمي سترونج، "Thee Thousand Years of Longing" بطولة إدريس إلبا وتيلدا سوينتون، والفيلم الوثائقي "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" للمخرج إيثان كوين عن أسطورة موسيقى الروك أند رول.

ويستمر المهرجان فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه في عام 2020، وانتقل العام الماضي إلى يوليو بسبب بروتوكولات فيروس كورونا الصارمة.