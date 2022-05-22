تفاصيل لقاء نادر جمع بين سمير صبري وسعاد حسني وأحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي، على نشر صورة نادرة تجمع الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 85 عاما، جمعته بالنجم الراحل أحمد زكي، والسندريلا سعاد حسني.

وظهر الفنان الراحل سمير صبري، بالصورة التي نشرت عبر صفحة المهرجان في موقع فيسبوك، وهو يمسك مع الفنان الراحل أحمد زكي، الميكرفون، أثناء غناء السندريلا.

الناقد الفني سمير الجمل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لقاء الثلاثي الراحل، كان في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1991، وشهد الحفل تقديم الفنان سمير صبري مجموعة من أغانيه، إلى جانب تقديم الفقرات، وغنت الراحلة سعاد حسني، أغنية (خالي البيه)، التي قدمتها في مسلسل (هو وهي)، الذي قامت ببطولته بمشاركة الفنان الراحل أحمد زكي".

وتابع: "شهدت الدورة، حصول الفنانة الراحلة سعاد حسني، على شهادة تقدير عن مجمل أعمالها، وحصل الفنان محمود عبدالعزيز، على جائزة أفضل ممثل، عن فيلم (الكيت كات)، بعد منافسة مع الفنان أحمد زكي، عن فيلم (الراعي والنساء)، والفنان نور الشريف، عن (الصرخة)، ونالت الفنانة نبيلة عبيد، جائزة أفضل ممثلة عن (توت توت)".

من ناحية أخرى، أعلن الناقد الأمير أباظة "رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي"، عن الاحتفال بالفنان الراحل سمير صبري في الدورة الثامنة والثلاثين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 الى 11 اكتوبر القادم في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جدير بالذكر الدورة تحمل اسم الفنان الكبير محمود حميدة.

الفنان سمير صبري، رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو،عن عمر يناهز 85 عاما، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن: ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم.