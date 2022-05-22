بعد إجرائها عملية المرارة.. تعليق جديد من مي كساب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة مي كساب الشكر لكل جمهورها ولمن سألوا عنها بعد خضوعها لعملية المرارة، ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت مي "شكرا من قلبي لكل حد سأل عليه ودعالي، عملت عملية المرارة امبارح بسلام وستر من الله، شكرا من قلبي، أهلي وأهل جوزي اللي دائما شايلني، شكرا أصحابي وزملائي، شكرا جمهوري الكريم ربنا يحفظكم جميعا من كل شر، وألف حمد وشكر لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه".

وحرص عدد من النجمات على الاطمئنان على حالتها الصحية، وجاءت تعليقاتهن على النحو التالي: وكتبت الفنانة شيماء سيف "ألف حمد لله على سلامتك وأجر وعافية يا رب يا حبيبتي"، وعلقت الفنانة بدرية طلبة "ألف سلامة حبيبتي"، وقالت الفنانة غادة عادل "الحمد لله على سلامتك حبيبتي".

مي كساب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، إنتاج العدل جروب، إخراج عمرو عرفة.