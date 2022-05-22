"مصر أم الدنيا".. فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ظهر ونش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

عادت الفنانة فيفي عبده، مساء أمس، من الإسكندرية، على ظهر "ونش"، بعدما أصاب عطل سيارتها، وذلك عقب حضورها جنازة الفنان سمير صبري بمسقط رأسه.

ونشرت فيفي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء عودتها من الإسكندرية، وقالت خلاله: "طبعا أنا زي ما بقولكم إن مصر أم الدنيا، فعلا مصر أم الدنيا، الله يرحم سمير صبري، إحنا دفنا وراجعين من إسكندرية، العربية باظت، سخنت، فاضطرينا نركب ونش".

أضافت: "أنا دلوقتي راكبة ونش، أنا في الدور التاني دلوقتي، وأدي الونش شايلنا أهو، والعربيات ماشية تحت أهي، شايفين إيه اللي حصلنا؟ نحمد ربنا، في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا سمير، الله يرحمك وينورلك قبرك".

سمير صبري غادر عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير صبري ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: "جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة"، ومن أشهر برامجه: "النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء".