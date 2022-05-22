"افتكرتك ممثل من بلاد بره".. دياب يفاجئ الجمهور بـ"نيو لوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاجأ الفنان دياب، جمهوره، بـ"لوك" جديد له، ظهر خلاله بشعر طويل.

دياب نشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة الـ"نيو لوك" الخاص به، ولاقت إعجاب متابعيه.

ولاقت إطلالة دياب الجديدة أيضا إعجاب عدد من متابعيه الفنانين، وبينهم المطربة جنات، وكتبت: "خير في إيه يا دياب؟"، ورد: "كل خير يا ست البنات".

وكذلك السيناريست محمد سيد بشير، كتب: "والله افتكرتك ممثل من بلاد بره"، ورد دياب قائلا: "مش بره أوي يعني"، وغيرهما.

وانتهى الفنان دياب من تسجيل أغنيتن جديدتين قرر أن يعود بهما إلى عالم الغناء، على أن يتم طرحهما في موسم الصيف الحالي، ومن المقرر الإعلان عنهما الأيام المقبلة، قبل أن يتم طرحهما على قناته في "يوتيوب".