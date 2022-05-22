القصة الكاملة لإيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها للتحقيق، لما بدر منها أثناء جنازة الفنان سمير صبري، أمس السبت.

وجاء نص بيان نقابة المهن التمثيلية، كالآتي: "قرر مجلس مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق فيما بدر منها من مخالفات".

وصرح مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365" أنه تم إيقاف الفنان غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق، لما بدر منها من سب زملائها وإثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت غادة إبراهيم قد أثارت حالة من الجدل أثناء حضورها جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهمت إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن الفنان الكبير.

وقالت غادة، للمتواجدين أمام مسجد الشرطة في الشيخ زايد والمشاركين في الجنازة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنا صايمة.. قالتلي الأتوبيس اتملى، وكنت رايحة وراه أصلا"، وذلك في إشارة منها لقيام إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس.

وكان عدد من نجوم الفن، قد استقلوا أتوبيسا عقب أداء صلاة الجنازة على الراحل، لمصاحبة جثمان سمير صبري، حتى وصوله إلى مقابر الأسرة بالإسكندرية للمشاركة في تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

وحضر جنازة سمير صبري، عددا من الفنانين بينهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاء عامر ومنير مكرم ونهال عنبر وأحمد السقا وميرفت أمين وإلهام شاهين وهاني رمزي وفيفي عبده ولقاء سويدان، وآخرين.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر يوم الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير صبري ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: "جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة"، ومن أشهر برامجه: "النادي الدولي، كان زمان، وهذا المساء".