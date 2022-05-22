اغنية “المعلم” تتخطى المليار مشاهدة بعد 7 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مايو - 2022 1:07 مساءً

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بوصول أغنيته “لمعلم” إلى مليار مشاهدة بعد 7 سنوات من طرحها على موقع “يوتيوب”.

ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” وجه من خلاله الشكر لفريق “لمعلم” وجمهوره الذي تسبب في وصول الأغنية لهذا الرقم.

وأهدى سعد لمجرد نجاح الأغنية إلى ملك المغرب ووالديه وجمهوره في المغرب والعالم العربي قائلا: “لحيبان، في هذه اللحظة التاريخية أود أن أهنئكم على إنجازكم أنتم، الذي هو أضعاف مجهودي و مجهود كل فرد اشتغل على هذا المشروع الضخم برمزيته وبإيجابيته التي عمت بفضل رب العالمين العالم بأسره، عاشت الأغنية العربية وعاشت الأغنية المغربية”.

وتابع قائلا: “أهدي هذا النجاح لسيدي وتاج راسي ملك بلادنا وفخرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه ، ثم أهديه لوالديّ الحبيبين للا نزهة الركراكي ضي عيني ، و سيدي البشير عبدو بابا حبيبي .. و في مسك الختام أريد أن أهديه لكم يا أغلى و أوفى فانز في العالم .. كيف ما وعدتكم ، انتظرو هديتكم حبايب قلبي … الحب الحب الشوق الشوق”.

كليب “لمعلم” من كلمات وألحان وتوزيع: جلال الحمداوي، وإخراج أمير الرواني.

وطرح سعد لمجرد مؤخرًا أغنية “من أول دقيقة”، مع المطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.