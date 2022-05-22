ما سر مقطع الفيديو الذي تسبب بمنع “مورغان فريمان” من دخول روسيا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت روسيا أمس، أنها قررت حظر دخول 963 أميركياً إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، ردًا على عقوبات مماثلة فرضتها واشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

القائمة لم تتوقف هنا، بل اتسعت لتشمل اسم الممثل الأميركي، مورغان فريمان، 84 عاما، ضمن هذه القائمة.

والدافع وراء هذا المنع قد يكون ظهور فريمان عام 2017 في مقطع فيديو يؤكد فيه أن روسيا تقود “مؤامرة” ضد الولايات المتحدة.

وكان فريمان شارك في مقطع فيديو لزيادة الوعي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، بحسب واشنطن بوست.

وقال فريمان في ذلك الوقت: “لقد تعرضنا للهجوم. نحن في حالة حرب”.

وكان الفيديو من إنتاج جمعية أميركية غير هادفة للربح، تسمى “لجنة التحقيق في (أفعال) روسيا”.

وتضمنت لائحة الخارجية الروسية أسماء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين إضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

وسخر البيت الأبيض من العقوبات الروسية بالقول إن لا أحد كان يخطط لقضاء عطلة في موسكو وأشار إلى أن نظام بوتين قد استهدف جو بايدن الخطأ.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أيضا حظر دخول الأراضي الروسية على كل من زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد القوات الجوية الكندية إريك جان كيني و24 شخصا آخرين بينهم مسؤولون.