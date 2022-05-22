هل تتخلى مي العيدان عن فجر السعيد بعد إغلاق قناة سكوب؟!

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على إغلاق قناة “سكوب” التلفزيونية التي كانت تملكها مواطنتها الاعلامية فجر السعيد.

وشددت مي العيدان، عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر، على متانة علاقتها بفجر السعيد مؤكدة انها لن تتأثر ابدا بإغلاق الفناة.

وقالت مي العيدان في تغريدتها: “هناك من يقول لي اين ستذهبين بعد ان اغلقت فجر السعيد قناة سكوب. . اقول لهم سابقى مع فجر السعيد حتى اخر لحظه في حياتي والى ان يتم استخراج ورقة وفاتي من هذه الحياه. . علاقتي بها لايربطها عمل ما او وظيفه او قناة او فايدة.”.

وختمت مي العيدان كلامها متوجهة الى فجر السعيد بالقول “أحبك جدا”.

يذكر ان مي العيدان كانت تقدم برنامج يحمل اسم “كشف حساب” على قناة سكوب منذ عام 2017.