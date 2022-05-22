من قصدت اليسا بقولها: “مجرمين بس الناس اللي وراهن أغبياء ومكترين”؟

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية اليسا على الانباء التي تتحدث عن كميات الغاز التي خسرها لبنان بسبب تنازلات الحكومة اللبنانية في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل.

كلام اليسا جاء تعليقا على تغريدة للمحلل السياسي جان عزيز قال فيها: “حسب مجلة @LesEchos #إسرائيل بتصدّر غاز لأوروبا بعد ١٨ شهر… وثروة #كاريش و #تانين اللي تنازلوا عنهن دجالي #لبنان مقابل كم كرسي، مقدرة ب١٠٠ مليار متر مكعب يعني قد خسائر حروب ٧٠ سنة يمكن… وأهضم شي بتقول المجلة إنو سلوك حكام #بيروت بيظهر إنن أو أغبياء أو مجرمين”.

وعلقت اليسا كاتبة على هذه التغريدة كاتبة : “صراحة هني مجرمين ، بس الناس اللي وراهن أغبياء ومكترين”