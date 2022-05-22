زوج شقيقة سمير صبري يكشف سبب غياب إبن الأخير عن حضور جنازة والده

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - أجرت الإعلامية ” لميس الحديدي ” مداخلة هاتفية مع السيد ” مصطفى عبد السلام ” زوج شقيقة الفنان الراحل ” سمير صبري ” خلال حلقة أمس من برنامجها كلمة اخيرة .

وفي بداية المداخلة حرصت لميس الحديدي على تقديم التعازي له في وفاة الفنان سمير صبري الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية عن عمر ناهز ال 85 عاما .

ثم تحدث زوج شقيقة الفنان الراحل عن الأيام الأخيرة في حياة سمير صبري مؤكدا على أن حالة الاخير المعنوية كانت مرتفعة وكان يشعر بالتفاؤل ويتواجد اصدقائه معه بالفندق الذي كان يمكث به بشكل يومي .

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي سؤالا إلى السيد مصطفى عبد السلام حول سبب عدم تواجد نجل الفنان الراحل سمير صبري بجنازة والده .. ليرد قائلا بأنه يعيش في لندن ويعمل طبيب أسنان هناك .

وأضاف : ” رغبة سمير إن محدش يقوله إن هو مريض .. أنا اللي كنت أقرب الناس ليه في الحكاية دي وقالي اوعى تقوله في أي مرة إن أنا مريض وأنا احترمت رغبته ومكلمتش الإبن حتى الآن ” .

وتابع : ” الولد اتربى بعيد واتربى بالتربية الإنجليزي فالحكاية مش زينا كشرقيين بالإحساس بتاعنا .. هو عملي أكتر وطبعا المدة والمسافة والعمر واللي بيبقى عاش واتربى برة مبيبقاش بإحساسنا ” .

يذكر أنه تم تشييع جنازة الفنان سمير صبري عقب صلاة ظهر أمس السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم دفنه بمقابر الأسرة بمسقط رأسه في محافظة الأسكندرية .. ومن المقرر إقامة عزاء الفنان الراحل يوم غد بمسجد الشرطة أيضا .