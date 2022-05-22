محمود المهدي يعلن إتمام زفافه على منة عرفة : ” الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح “

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - أعلن الفنان ” محمود المهدي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن احتفاله بزفافه على الفنانة ” منة عرفة ” وذلك في حفل عائلي بسيط وخاص بعيدا عن الأضواء .

وتضمن المنشور صورة لمحمود المهدي تجمعه بزوجته منة عرفة وكتب في تعليقه عليها معلنا خبر زواجهما : ” الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط ” .

وتابع المهدي مشيرا إلى قرارهما بالحفاظ على خصوصية حياتهما قائلا : ” ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط .. حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا ” .