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كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 12:50 مساءً - أعلن الفنان ” محمود المهدي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن احتفاله بزفافه على الفنانة ” منة عرفة ” وذلك في حفل عائلي بسيط وخاص بعيدا عن الأضواء .
وتضمن المنشور صورة لمحمود المهدي تجمعه بزوجته منة عرفة وكتب في تعليقه عليها معلنا خبر زواجهما : ” الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغير ومقتصر على الأهل فقط ” .
وتابع المهدي مشيرا إلى قرارهما بالحفاظ على خصوصية حياتهما قائلا : ” ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط .. حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر محمود المهدي يعلن إتمام زفافه على منة عرفة : ” الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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