شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تزوقينى يا ماما" و"دق يا قلبى".. أغانى مها صبرى من الرومانسية لعش الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة مها صبرى، اليوم الأحد الموافق 22 مايو، والتي يلقبها البعض بـ "دلوعة الغناء" حيث مها صبرى كانت تتمتع بصوت رقيق كما انها تميزت بوجهها الجميل حيث انها من أكثر الفنانات التي استطعن لفت الأنظار منذ طلتها الأولى على الشاشة، فاستطاعت أن تأثر قلوب عشاق السينما، كما ان أغنياتها استطاعت أن تهز قلوب العشاق حيث ان لها العديد من الأغنيات الرومانسية المحفورة بذاكرة عشاق الموسيقى.

أشهر أغنيات مها صبرى هي أغنية "ما تزوقينى يا ماما" والتي تعد من أشهر أغانى الأفراح منذ وقت غنائها لها وحتى وقتنا الحالي بل أن هذه الأغنية أصبحت رمز من رموز الأفراح لدى العرائس.

وللفنانة مها صبرى العديد من أغنيات الحب والرومانسية التي تحفز العشاق على التعبير عن حبهم للطرف الأخر منها، "دق يا قلبى دق" وهى من كلمات فتحى قورة وألحان فريد الأطرش، وأغنية "يا ناس ياهو" من كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش، "الدلال كله" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدى، و "قد ايه حبيتك" من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجى، وأغنية "وحشنى كلامك"، واغنية "غلاب الهوى غلاب".

مها صبرى فنانة ومطربة مصرية لها العديد من الأفلام والأعمال الغنائية، حيث اختار لها الفنان الراحل عبد السلام النابلسى اسمها الفنى، ومن أشهر الأعمال السينمائية التى شاركت بها كانت فيلم لقمة العيش، وفيلم حكاية غرام، وفيلم إسماعيل يس فى السجن، وحسن وماريكا، ومنتهى الفرح، وحكاية العمر كله، وعودة الحياة، وأحلام البنات، وبين القصرين.