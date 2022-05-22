شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تكشف عن خضوعها لإجراء عملية المرارة وتوجه الشكر لكل من اطمئن عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب، عن تفاصيل خضوعها لإجراء عملية المرارة، حيث نشرت صورة لها بعد العملية عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، موجهة الشكر لكل من اطمئن عليها من أصدقائها وزملائها وعائلتها وعائلة زوجها.

وعلقت مى كساب، على صورتها: "شكرًا من قلبى لكل حد سأل عليه ودعا لى، عملت عملية المرارة إمبارح بسلام وستر من الله.. شكرًا من قلبى لأهلى وأهل جوزى اللى دائما شايلنى.. شكرًا أصحابى وزملائى.. شكرًا جمهورى الكريم، ربنا يحفظكم جميعًا من كل شر، وألف حمد وشكر لله حمدًا كثيرًا كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه".



مي كساب بعد العملية

يأتي هذا فيما سبق وكشفت الفنانة مى كساب، عن صورة لها خلال فترة طفولتها الأولى، ظهرت من خلالها مرتدية فستان أحمر، مشيرة إلى أنه مهما عدت السنين سيظل قلبها ينبض بالبراءة، ونشرت مى كساب، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أنا.. وأعوذ بالله من كلمه أنا، عدت السنين والقلب لسه بريء.. الحمد لله".

وكانت الفنانة مى كساب، عرض لها خلال موسم دراما رمضان الماضى، مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة الكبيرة يسرا، هو العمل الرابع الذى يجمعهما سويا، ولفتت مي، فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON إلى أن يسرا تمنح من يعمل معها فى عمل قدر كبير من الاحترام والاحتواء، قائلة: "مديانا قيمة كبيرة ست محترمة وحنينة وكريمة، لترد يسرا: "انتوا بالفعل قيمة كبيرة".

وأجابت مى كساب على سؤال لميس الحديدي: هل تعطيكم الفنانة يسرا نصائح أثناء العمل؟.. لتجيب مي: "بالطبع بيحصل.. مينفعش نبقى معاها فى عمل واحد ولا نستفيد منها".