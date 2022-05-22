شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "قابل للكسر" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "قابل للكسر" اللنجمة حنان مطاوع، ضمن فعاليات الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، والذى يعقبها ندوة بحضور الفنانة حنان مطاوع وبعض صناع العمل.

الفيلم بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، وتدور أحداثه حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها.

يذكر أن الفيلم عرض في عدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وحاز على عدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة (حنان مطاوع) في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل الدولي بالسويد، ومن المنتظر عرض الفيلم قريبا بمهرجان الداخلة السينما بالمغرب، ومهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية، والمهرجان القومي للسينما المصرية.