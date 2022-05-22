شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغيطى: عمرو عبد الجليل الأنسب فى تجسيد نجيب الريحانى بـ"الضاحك الباكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناريست محمد الغيطى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الفنان عمرو عبد الجليل الأنسب لتجسيد شخصية نجيب الريحانى في مسلسل "الضاحك الباكى" المقرر التنفيذ فيه خلال الفترة المقبلة بعد تعثره لأكثر من سنة وهو من إخراج محمد فاضل.

وأضاف: تم ترشيح أكثر من فنان لهذا العمل ولكن الأنسب على تجسيده هو الفنان عمرو عبد الجليل، حتى أنه استغرب أكثر من مرة بسبب تحدثى معه من سنوات بسبب هذا المشروع، ويعتبر من نفس مدرسة نجيب الريحانى وهى كوميديا الموقف.

وأشار الغيطى أن الراحل نجيب الريحانى كان يكتب ويخرج ويمثل وهذه الصفات موجودة في عمرو عبدالجليل، وهو في النهاية رصد لتاريخ مصر من خلال شخصية نجيب الريجانى والشخصيات التي كانت بجانبه .

الفنان نجيب الريحاني اسمه بالكامل نجيب إلياس الريحاني هو فنان كوميدي لقب بـ"زعيم المسرح الفكاهي"، حيث ظهرت موهبته في عمر صغير، لكن نجاحه أتى بعد الكثير من المعاناة، وكان ملمًا بالأعمال الأدبية للكثير من الأدباء العرب والفرنسيين، كما يرجع له الفضل في تطوير المسرح والفن الكوميدي العربي بأفكاره واسكتشاته المبتكرة آنذاك، كانت أعماله الأولى تقليدًا لأعمال الغربية لكنها أصبحت فيما بعد انعكاسا للحياة والواقع في مصر بطريقة ساخرة وكوميدية.

تعاون مع ممثلين عدة سلكوا طريق الكوميديا لمحاكاة الواقع سواء في المسرح أو السينما، وكان له أسلوب تمثيلي مميز تأثر به الكثيرون. وتمكن نجيب من تحقيق النجاح وبقى مثابرًا حتى أواخر أيامه. توفي بمرض التيفوئيد عندما كان يمثل آخر مشاهد فيلم “غزل البنات”، بالتالي لم يستطع إكمال آخر عمل له.

نشرت مذكراته التي بدأ بكتابتها عام 1946 بعد عشرة أعوام من وفاته، مسببة جدلا كبيرا كونها تعرضت للتزوير وإعادة النشر إلى أن قام أحد مؤرخي تاريخ المسرح المصري بنشر جزء من المذكرات الحقيقية وفق أقواله.