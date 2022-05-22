شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يفاجئ جمهوره بـ لوك أوروبى فى أحدث ظهور له ترويجًا لأغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ جمهور النجم دياب بتغيير اللوك الخاص به، حيث ظهر بشكل جديد في آخر الصور الترويجية لأعماله الغنائية المقبلة، حيث يستعد لطرح عدة أغانى مميزة، وظهر دياب بشكل جديد ذات ملامح أوروبية، وعلى جانب آخر، انتهى الفنان دياب من تسجيل أغنيتن جديدتين قرر أن يعود بهما إلى عالم الغناء، على أن يتم طرحهما في موسم الصيف الحالي، من المقرر الإعلان عنهما الأيام المقبلة، كما سيتم طرحهما على قناته في اليوتيوب.



دياب

يذكر أن آخر أغنية طرحها دياب كانت تحمل سم "ياساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبدالمنعم. فى بداية موسم الشتاء المنقضى.

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، كما ينتظر عرض مسلسل "المتهمة" المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته بجانب دياب، كلا من دياب، عادل كرم، درة، أسامة عباسن وعدد من ضيوف الشرف، تأليف وإخراج تامر نادى .