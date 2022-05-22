محمد رمضان يغني "مافيا" في السعودية: "أقوى حفلة بجدة 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو وهو يغني أغنيته "مافيا"، أثناء إحيائه حفلا غنائيا في جدة بالسعودية.

وعلق رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "مافيا من أقوى حفلة في جدة 2022".

وبدأ الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد "نمبر وان"، المقرر عرضه بدور السينما المصرية والوطن العربي.

ونشر رمضان، مقطع فيديو من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".

وشارك الفنان محمد رمضان في مسلسل "المشوار" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين، والعمل عرض رمضان 2022.