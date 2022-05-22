حدث بالفن| فنانة تحدث أزمة في جنازة سمير صبري وأخرى تجري عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بجنازة الفنان سمير صبري وحقيقة إصابته بالسرطان، وآخر التطورات الصحية للفنانة مي كساب، وإيقاف الفنانة غادة إبراهيم وتحويلها للتحقيق، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

"عملت عملية المرارة" مي كساب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة مي كساب عن إجرائها عملية جراحية في "المرارة"، وطمأنت جمهورها على نجاح العملية وطلبت منهم الدعاء ليتم شفائها على خير.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

"نام وهو مبسوط".. الإعلامية إيمان أبو طالب تروي تفاصيل الأيام الأخيرة لـ "سمير صبري"

كشفت الإعلامية إيمان أبوطالب، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل سمير صبري.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

أشرف زكي يشكر محافظ الإسكندرية على تنظيم جنازة الفنان سمير صبري

وجه نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، الشكر للقيادات الأمنية في محافظ الإسكندرية، على رأسهم اللواء محمد الشريف، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة لرعايتهم وحرصهم على تنظيم جنازة الفنان سمير صبري.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

نقابة الممثلين توقف غادة إبراهيم وتحولها للتحقيق بسبب أحداث جنازة سمير صبري

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها للتحقيق، لما بدر منها أثناء جنازة الفنان سمير صبري، إذ اتهمت إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

بسنت شوقي تنشر صور جديدة من ليلة حنتها "

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورًا من ليلة حنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

عمرو دياب ينشر صورا من حفله الأخير بالشيخ زايد

أحيا الفنان الكبير عمرو دياب، الجمعة، حفلا غنائيا بمدينة الشيخ زايد.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

26 مايو.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في جدة

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لإحياء حفل غنائي في جدة يوم 26 مايو الجاري.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

خاص| حقيقة إصابة سمير صبري بالسرطان

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج "ذكرياتي" الذي كان يقدمه الفنان القدير سمير صبري عبر أثير الإذاعة المصرية، إن الراحل أصيب في وقت سابق وقبل أزمته الصحية الأخيرة الخاصة بالقلب، بمرض السرطان.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

عاصي الحلاني ينشر صورا من كواليس أحدث كليباته الغنائية "ضحكة حبيبي"

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني صورًا من كواليس أحدث كليباته الغنائية "ضحكة حبيبي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".. (للمزيد من التفاصيل من هنا)

غادة إبراهيم تثير الجدل وتتهم فنانة بمنعها من ركوب أتوبيس جنازة سمير صبري

أثارت الفنانة غادة إبراهيم، حالة من الجدل أثناء حضورها جنازة الفنان الراحل سمير صبري، واتهمت إحدى الفنانات بمنعها من ركوب الأتوبيس الخاص بالفنانين، والمسافر بهم من القاهرة إلى الإسكندرية للمشاركة في دفن الفنان الكبير.. (للمزيد من التفاصيل من هنا)