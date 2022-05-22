31 مايو.. ماجي بو غضن تلتقي جمهورها بندوة ثقافية في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تلتقي الفنانة ماجي بو غصن بجمهورها في الأردن يوم 31 مايو الجاري، من خلال ندوة خاصة عن حياتها وتجربتها المهنية.

ونشرت ماجي مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "ناطرة شوفكن بالأردن والتقى فيكن بندوة خاصة عن حياتي وتجربتي المهنية يوم الثلاثاء 31 مايو، المقبل مع الإعلامي الراقي ريكاردو كرم ضمن فعاليات (نساء على خطوط المواجهة)، مع مؤسسة العزيزة مي شدياق".

يذكر أن آخر أعمال ماجي بو غصن مسلسل "أولاد آدم"، بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.