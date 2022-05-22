أحمد الفيشاوي يلتقي مغني الراب مروان بابلو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا تجمعه بمغني الراب مروان بابلو، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور انستجرام.

وعلق الفيشاوي: "الليلة الأخيرة بين المدرسة القديمة والجديدة المختلطة العربي".

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

يذكر أن مروان بابلو طرح أغنية جديدة تحمل اسم "راكور"، عبر قناته بموقع "يوتيوب"في 8 مايو 2022.

وفي مارس 2021، طرح مطرب الراب مروان بابلو، ألبومه الجديد عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وضم 5 أغاني، بينها نسخة جديدة من أغنيته "غابة"، بالإضافة لـ4 أغاني جديدة، هم: "دون، كنترول، الحب فين، وأتاري".