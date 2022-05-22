حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس مسلسل "وجوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة مجمعة في إطار واحد من كواليس مسلسل "وجوه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت حنان على الصورة "كل واحد بيخرج من تجربة متعلم درس، وجوه، وش تالت".

مسلسل "وجوه" بطولة حنان مطاوع، أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.

ويقوم ببطولة الحكاية الأولى "وش تالت" كل من حنان مطاوع ومحمود عبدالمغني وعابد عناني وهالة فاخر وتامر فرج، ومن تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج معتز حسام.

يذكر أن مسلسل "وجوه"، عرض رمضان 2022.