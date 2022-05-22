شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل شعبان حسين..قدم أكثر من 100 عمل ما بين الكوميدي والتراجيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى الممثل الراحل شعبان حسين الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الـ 22 من مايو، بعد مسيرة فنية طويلة لعب فيها العديد من الأدوار الذى تألق فيها من خلال مجموعة مميزة من الأعمال التي اختلفت ما بين الكوميديا والتراجيديا بسبب موهبته التي أهلته للعب ألوان عديدة سواء على خشبة المسرح أو في السينما والدراما.

قدم الفنان الراحل طوال مسيرته الفنية التى قاربت على الـ50 عامًا، ما يقرب من 111 عملًا فنيًا ناجحًا لاقت إعجاب محبيه، وتنوعت ما بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات.



الممثل الراحل شعبان حسين

شعبان حسين من مواليد 24 نوفمبر 1940 وحصل على بكالوريوس الزراعة، من ثم عمل فى مسرح الدولة منتصف الستينات ليبدأ كفاحه الفنى الذى كان يبحث فيه عن مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية، ثم جاءت انطلاقته الحقيقية على يد صديق عمره، ورفيق كفاحه مع النجم محمد صبحى خلال الأعمال المسرحية التى قدمها معه ،وكانت بداية التعاون عام 1987 من خلال المسلسل الشهير "سنبل بعد المليون".



شعبان حسين

أشهر أعمال شعبان حسين الدرامية، التى قدمها أجزاء المسلسل الكوميدى الشهير "يوميات ونيس"، عندما قدم دور رجل الأعمال "ثروت"، الذى يتباهى بمقتنياته، ومن أشهر أعماله السينمائية "العميل رقم13" و"ناصر 56 "و"جواز بقرار جمهورى"و"الطائرة المفقودة".