شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى اليوم الأحد المطربة ياسمين علي حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية التابع دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها ومنها: يا بتاع الورد، وفرصة تتغير، ونقابل ناس، وحب زمان، واتفائلوا بالخير، وغيرها من الأغنيات التراثية لزمن الفن الجميل.

وعلقت مؤخرًا المطربة ياسمين علي، على مشاركتها في مسلسل "الحلم"، الذي جسد الحياة الجديدة لسكان المناطق العشوائية بعد نقلهم لحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، فقالت: "كانت أول مرة أرى الأسمرات على أرض الواقع، فمنذ أن أتيت من الإسكندرية إلى القاهرة، منذ 7 سنوات، لم أرى هذا المكان، ولم أكن أتخيل إن هناك مناطق جميلة بهذا الشكل".

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الغناء والتمثيل بالنسبة لي روح واحدة، في أحد المسلسلات شاركت كممثلة فقط، بعيدا عن المسلسل والدور في الحلم، كنت سعيدة بالمشاركة مع الفنان مدحت تيخا، هو طيب جدا، ولم أكن أتخيل إنه سيقوم بالدور بهذا الأداء، وهو كان يصدق نفسه إنه مطرب، وكنت كلما رأيته أضحك".