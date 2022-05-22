مجدي كامل ينعى سمير صبري بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان مجدي كامل، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر أمس الجمعة 20 مايو 2022.

ونشر مجدي صورة للراحل سمير صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان الكبير سمير صبري في ذمة الله، البقاء لله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وأقيمت أمس صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من أبرز الحضور أشرف زكي، عمرو محمود ياسين، رامي رضوان، إيهاب فهمي، ومن الفنانات: إلهام شاهين، نادية الجندي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، فيفي عبده.

سمير صبري غادر عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو بعد صراع مع المرض، وحرص على نعيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.