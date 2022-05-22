تعرّفوا على “مارسيل” شقيق نوال الزغبي الذي خطف الأنظار بوسامته في أحدث ظهور بعيد ميلاده! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأحد 22 مايو 2022 05:43 صباحاً - نشرت الفنانة نوال الزغبي صور لها عبر حسابها الخاص علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها “مارسيل”.

وعلّقت الفنانة نوال الزغبي على تلك الصورة لها مع شقيقها ومدير أعمالها، قائلة: “أسعد عيد ميلاد لسندي”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعي النجمة الذهبية على ذلك المنشور مهنئين شقيقها بيوم ميلاده ومشيدين بوسامته.

أحدث أعمال نوال الزغبي

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نوال الزغبي أنها تستعد لطرح أغنية جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع «يوتيوب» والأغنية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

وشاركت الفنانة نوال الزغبي في رمضان 2022 في غناء اعلان مستشفي 57357 لعلاج الأطفال مرضى السرطان.

وتعاون مؤخرًا الملحن أحمد زعيم مع النجمة نوال الزغبى فى أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع شريف قاسم، وحققت نجاح كبير .

نوال الزغبي تكشف كواليس من حياتها الشخصية

يُذكر أن المطربة نوال الزغبي، حلّت مؤخرًا ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في “برنامج كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وتحدثت عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

وخلال اللقاء كشفت نوال الزغبي عن سبب زواجها مرة واحدة فقط بالرغم من أنها تتمتع بجمال مميز، وقالت تزوجت صغيرة في عمر 18 سنة، وكانت تجربة فاشلة لأنها وصلت في النهاية إلى الانفصال.

وأكدت نول الزغبي أنها لا تفكر في الارتباط مجددًا وترفض الزواج بأي شخص حاليًا خاصة وأنها أصبحت تستمتع بحريتها بعدما كبر أبنائها، وأكدت أن نجومية الفنانة مع الرجل الشرقى مشكلة، ففى وقت ما يكون هناك منافسة معها ومن هنا تأتى الغيرة والمشاكل التي تسبب فشل العلاقة وعدم استمرارها.

اعترفت نوال الزغبي بأنها أجرت عملية تجميل فاشلة خلال الفترة الماضية تسببت في تغيير كبير في ملامحها، وطلبت من جمهورها عدم تجربة هذا الأمر لأنها تؤثر على الشكل بطريقة سلبية.

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