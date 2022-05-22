شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم ينتهى من تصوير ديو "لحظة" مع ريهام فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب السوري مجد القاسم من تصوير أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لحظة" وهو ديو غنائي جديد بمشاركة المطربة الشابة ريهام فايق، والأغنية "لحظة" من كلمات يحيى هراس، ألحان سيد راضي، والكليب من إخراج احمد غنيم.

وطرح الفنان مجد القاسم مؤخرًا، أغنية دينية جديدة بعنوان "الإسراء والمعراج"، من كلمات الشاعر أبو زيد عبد الحكم، وألحان أسامة محفوظ، وتوزيع حاتم نصر، هندسة صوتية محمد جودة، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج مصطفى الأباصيرى.

وكان المطرب مجد القاسم قد طرح أغنية فى نهاية العام الماضى تحمل اسم "مجنون رسمى" باللهجة الشامية وهى من كلمات برهان الجرمانى، ألحان وجدى الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.

وذلك بعدما طرح قبلها ديو رومانسى يجمعه بالمطربة الشابة ريهام فايق، بعنوان "كلام الحب" من كلمات محمد شوقى وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج ميدو بارون.

كما طرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على عكازين" من كلمات الشاعر حسن باهى، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، ماستر ياسر أنور، والأغنية ترصد الحالة الاجتماعية فى المعاملات الإنسانية الذى نمر بها.















