كيم كاردشيان تشترى قصرًا جديدًا بمبلغ يتخطى 6 ملايين دولار

القاهرة - سامية سيد - أقدمت كيم كاردشيان على شراء قصر جديد وفقًا للتقارير الأجنبية التى أكدت عزم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على توسيع محفظتها العقارية فى حيها الخاص، بعد شراء القصر بقيمة 6.3 مليون دولار مباشرة بجوار قصرها الخاص في Hidden Hills.

وأضاف تقرير لموقع ديلي ميل أن المنزل تبلغ مساحته 4230 قدمًا مربعًا، وهو الأمر التي اعتادت القيام به خلال الفترة السابقة شأنها شأن مشاهير آخرين يقدموا على خطوة توسيع محافظهم العقارية.

من ناحية أخرى قوبلت كيم بعاصفة انتقادات من قبل مؤرخي الموضة الذين غضبوا من ارتدائها أحد أشهر فساتين مارلين مونرو لحضور حفل Met Gala لعام 2022، بدلاً من طلب نسخة منه قد يؤدى إلى إتلاف الفستان "الهش".

ارتدت نجمة تليفزيون الواقع ثوب جان لويس الذى ارتدته مونرو فى حفلة عيد ميلاد الرئيس جون إف كينيدى فى ماديسون سكوير جاردن في عام 1962 حيث غنت له عيد ميلاد سعيد - إلى Met Gala، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

تمت إعارة كيم كاردشيان الفستان التاريخي اللامع، والذى تم تصميمه خصيصًا لمونرو، من قبل المسئولين في سلسلة المتاحف Ripley's Believe It or Not! ، حيث تم تخزين الفستان البالغ من العمر 60 عامًا في درجة حرارة وبيئة خاضعة للرقابة منذ شرائه مقابل 5 ملايين دولار في عام 2016.