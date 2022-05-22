"مش عايز أتصور".. سمير صبري يحرج منى عراقي والجمهور يهاجمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت الإعلامية منى عراقي مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه رفقة الفنان سمير صبري وهي تحاول إقناعه بتردد كلمات أغنيته "سكر حلوه الدنيا سكر"، لكنه رفض التصوير، فوافقت على رغبته :" طيب بلاش".

وعلقت "عراقي": "كنت آخر شخص قابل الفنان سمير صبري بس ماكانش شايف الدنيا سكر، لروحك السلام، سكر حلوه الدنيا سكر، الله يرحمك".

ولاقت منى عراقي انتقادات من متابعيها، إذ علق أحدهم: "طيب طالما مكانش عايز يتصور يا منى، مكنتيش تنزلي الفيديو، شكله كان تعبان ومش مبسوط".

وعلقت إحدى المتابعات: "هو مش عايز يتصور ونزلتي الفيديو برضو فعل مشين".

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض القلب الذي نقل على إثره إلى أحد المستشفيات منتصف فبراير الماضي.

وحرص مجموعة كبيرة من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير سمير صبرى، الذي ولد في اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج في كلية فيكتوريا كوليدج.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، لعل أبرزها: "البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، شنبو في المصيدة، الأخوة الأعداء، أبي فوق الشجرة، الوفاء العظيم، جحيم تحت الماء" وغيرها.