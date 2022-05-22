سعد لمجرد يحتفل بتخطي أغنية "لمعلم" مليار مشاهدة على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بوصول أغنيته "لمعلم" إلى مليار مشاهدة بعد 7 سنوات من طرحها على موقع "يوتيوب".

ونشر سعد لمجرد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وجه من خلاله الشكر لفريق "لمعلم" وجمهوره الذي تسبب في وصول الأغنية لهذا الرقم.

وأهدى سعد لمجرد نجاح الأغنية إلى ملك المغرب ووالديه وجمهوره في المغرب والعالم العربي.

وطرح سعد لمجرد مؤخرًا أغنية "من أول دقيقة"، مع المطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.