شكرا لقرائتكم خبر عن رقصات فلكلورية مكسيكية تجذب جمهور مسرح بئر يوسف بمهرجان الطبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة الرقص الفولكلوري المكسيكي عرضا مبهرا، جذب أنظار جمهور حفل افتتاح المهرجان الدولي للطبول والفنون والراقصات التراثية فى دورته التاسعة، حيث استمتع الجمهور بالموسيقى والراقصات اللاتينية المبهجة.

وعلى أنغام الموسيقى الشعبية، قدمت الفرقة المكسيكية على بئر يوسف بقلعة صلاح الدين رقصات لاتينية نابضة بالحياة والألوان، فيما تنوعت الفقرات ما بين الموسيقى الدرامية، وفقرة مستوحاة من التراث الشعبي المكسيكي، والتي حلقت بالجمهور في أجواء التراث المكسيكي الجاذب.

وانطلقت منذ قليل أولى عروض الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمسرح بئر يوسف بالقلعة.

يشار إلى أن المهرجان يقام هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.