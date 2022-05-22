شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يحتفل بعقد قران ابنته والدكتور علي جمعة يعقد القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل السيناريست مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، حيث عقد القران فضيلة الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.

وكشف السيناريست مدحت العدل مؤخرا، عن سبب نجاح تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" قائلا: "هو الملحن أحمد جمال العدل أحد عناقيد العائلة الموهوبة، مضيفًا: "مش بس الكلمات التي كتبتها لكن كنت مستمتع بالكتابة العمل ككل من تأليف إبراهيم عيسى والمنتج وكنا متفقين على أن الأنثى عربية تكلم الرجال وأمل فاتن حربي بتمثل النساء ومن الذي يرضى بإهانة المرأة؟".

وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC": "أن الأديان السماوية كرمت المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الهدف هو تقديم رسالة والاختلاف ولما أدركنا المشكلة عملنا مسلسلات (تحت السيطرة) و(بين السرايات) و(لأعلى سعر)، بهدف معالجة مشاكل موجودة".

وتابع: "من أهم عوامل نجاح تتر مسلسل أمل فاتن حربي هو صوت أنغام صوت مصر ولم يكن يصل كل هذه الأحاسيس والمشاعر إلا بصوتها الجميل".

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.



























