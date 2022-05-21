شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل لـ تليفزيون الخليج 365: سمير صبرى من ملوك العطاء الإنسانى وفنان عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم محيى إسماعيل، مع الزميل جمال عبد الناصر، خلال تليفزيون الخليج 365، عن ذكرياته مع النجم الراحل سمير صبرى والأعمال التي جمعتهما سويًا، الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، داخل أحد الفنادق الشهيرة.

وقال محيى إسماعيل: "طبعًا سمير صبرى مهما نكلم عنه فنان غير مسبوق موسوع الثقافة وكان إنسان شديد الطيبة وحنون على كل البشر، وكان ممثل خفيف الظل وجمهنا فيلم واحد هو الإخوة الأعداء ولكن استضفنى في كذا برنامج وخلانى التقى بالفنان العظيم شكرى سرحان، سمير صبرى 7 صنايع والبخت مش ضايع كان بيعمل كل حاجة ويغطى المهرجانات الدولية على أعلى مستوى وكان محاور دولى، هو كان عظيم في العطاء ومن ملوك العطاء الإنسانى".

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما قدم عشرات الأفلام ، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

الفنان الكبير والقدير سمير صبري، كان فنانا شاملا متعدد المواهب ومسيرته الفنية عامرة بالروائع سواء فى الإذاعة أو فى السينما أو فى التليفزيون أو فى المسرح فالشمولية لديه فى الإبداع منحة من الله منحها له.

ظهرت بوادرها منذ صغره عندما أقنع عبدالحليم حافظ أنه أجنبى واسمه بيتر فى مشهد كتبه وأخرجه ومثله الطفل الشاب سمير صبرى عندما بدأ حديثه مع العندليب قائلا: (هالو هليم) فأجاب العندليب: هالو، وسأل سمير بالإنجليزية هل أنت إنجليزى؟ فأجاب سمير: لا أمريكى وقال له: إن اسمى بيتر وأعتقد عبد الحليم لمدة عام كامل أننى أمريكى الأصل واسمه بيتر ونشأت بينهما علاقة صداقة فهذا المشهد يكشف عن أن هناك فنانا متعدد المواهب.