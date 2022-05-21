شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب تهدي نجومنا الراحلين أغنيتها "في حياتنا" وتعلق: مكانهم أحسن فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة "غادة رجب" أغنيتها الجديدة "في حياتنا" والتي أهدتها إلى نجومنا الراحلين، وكان آخرهم الفنان الكبير الراحل سمير صبري والذي رحل عن عالمنا أمس.

وقالت الفنانة غادة رجب أردت أن أقدم لفنانينا الراحلين هدية محبة وتقدير، وأن أؤكد لهم أن رسالتهم الفنية وصلت على أكمل وجه، وهذا ما يظهر بوضوح في مدى الحزن الذي يصيب الجميع حينما يرحل فنانونا الكبار وكأنهم أفراد في عائلة كل مصري وكل عربي.

وأضافت غادة رجب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها ارتبطت بعلاقات شبه عائلية مع كثير من الفنانين الذين فُجعنا برحيلهم مؤخرا، فكانت دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي بمثابة أم لها، قائلة: "كنت بالنسبة لدلال زي إيمي ودنيا وبالنسبة لرجاء زي أميرة" وقالت إن الفنان الراحل سمير غانم كان يحيطها بمحبته ورعايته.

وعن تزامن طرح الأغنية مع وفاة سمير صبري قالت: إن الأغنية بالأساس كانت معدة لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وتصادفت مع وفاة الفنان الكبير سمير صبري، وعن علاقته بالفنان الراحل قالت غادة رجب إنها كانت في تواصل دائم معه منذ أن كانت طفلة وقد استضافها "صبري" في برنامجه الشهير "هذا المساء" وهي طفلة أكثر من مرة، وكان دائم الاحتفاء بها ودائم السؤال عنها.

وأضافت: لا أنسى أبدا أنه كان كل سنة يتصل بي لتهنئتي بعيد ميلادي خاصة لأني مواليد يوم 27 ديسمبر وهو مواليد يوم 28 ديسمبر، وفي كل مرة يدعوني إلى حفل عيد ميلاده ويقول لي أنه سيحتفل بعيد ميلادي معه ويصنع لي "تورتة" خاصة لأحتفل بجواره، فقد كان رحمه الله من أحسن الناس فهما وفنا وعلما وثقافة وإنسانية.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر الشهير عبدالله حسن، وموسيقي شريف حمدان، وقام بالهندسة الصوتية: محمد جوده، وتقول كلمات الأغنية:-

شايفينهم هنا بعنينا .. عملوا علشانا كتير

وفي ناس في غيابها حضور .. اسمها مكتوب بالنور

محفورة بذكري مابينا .. شايفينها في كل مكان

اصحابي وعيشت معاهم .. احساس بدفا وامان

لو غابوا قلوبهم سابوا كلام

بيرن يحن يخلي القلب يروق

لو راحوا في قلبي جراحه تطيب

نطمن ان مكانهم احسن فوق

لو غابوا قلوبهم سابوا كلام

بيرن يحن يخلي القلب يروق

لو راحوا في قلبي جراحه تطيب

نطمن ان مكانهم احسن فوق

عايشين ع الذكري .. لكن يابكره

مسيرنا في يوم نتقابل

مع بعضنا تاني .. وحشتوا كياني

وسيبتوا فراغ مش قابل

يتملي غير بيكوا

اه ياناس في غيابها حضور

اسمها مكتوب من نور

محفورة بذكري مابينا .. شايفينها في كل مكان

اصحابي وعيشت معاهم .. احساس بدفا وامان