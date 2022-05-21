شكرا لقرائتكم خبر عن فرقتا مصر وتونس تبدآن أول عروض مهرجان الطبول بقلعة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل أولى عروض الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمسرح بئر يوسف بالقلعة، بعرضين لفرقة تونس ضيف شرف المهرجان، وفرقة مصر، حيث رحب الفنان انتصار عبد الفتاح بفرقة تونس ضيف المهرجان، وأطلق حفل الافتتاح بعرضهم، وتبعه العرض المصرى.

يشار إلى أن المهرجان يقام هذا العام تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 43 فرقة من دول "تونس، إسبانيا، بنجلاديش، أذربيجان، السودان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الهند، جنوب السودان، اليمن،إندونسيا، باكستان، الأردن، الكونغو برازفيل ومصر، بالإضافة إلى مشاركة شرفية للصين وكوريا الجنوبية، جاءوا للمشاركة في المهرجان عبر العلاقات الثقافية الخارجية وفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم فنون تراث بلادهم, بالاضافة إلى فرق وزارتي الثقافة والشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

ويقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- شارع المعز- ساحة الهناجر- قبة الغورى- قصر الأمير طاز- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)

وتم اختيار الدكتوره نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق الرئيس الشرفي للمهرجان هذا العام, كما سيقام معرضا للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية يقيمه صندوق التنميه الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ويكرم المهرجان عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسي صالح (الاردن) الفنان باكو دي لوسيا (إسبانيا), والفنان ذاكر حسين (الهند), كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي لدورها المتميز في المحافظة علي التراث الكوري وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية , وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.