انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بالقلعة.. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية بمسرح بئر يوسف بالقلعة، الذى يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، والذى تستمر فعالياته حتى 28 مايو الحالى، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة متمثلة فى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبرى سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

وتشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 43 فرقة من دول "تونس، إسبانيا، بنجلاديش، أذربيجان، السودان، الفلبين، فلسطين، المكسيك، الهند، جنوب السودان، اليمن، إندونسيا، باكستان، الأردن، الكونغو برازفيل ومصر، بالإضافة إلى مشاركة شرفية للصين وكوريا الجنوبية، جاءوا للمشاركة فى المهرجان عبر العلاقات الثقافية الخارجية وفرق بعض الجاليات المقيمة فى مصر لتقديم فنون تراث بلادهم، إضافة إلى فرق وزارتى الثقافة والشباب والرياضة والفرق المصرية المستقلة من بورسعيد وسيناء والسويس والإسكندرية.

ويقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- شارع المعز- ساحة الهناجر- قبة الغورى- قصر الأمير طاز- مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)

وتم اختيار الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى الأسبق الرئيس الشرفى للمهرجان هذا العام، كما سيقام معرضا للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية يقيمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

ويكرم المهرجان عدد من الفنانين منهم الفنان عبده موسى صالح (الأردن) الفنان باكو دى لوسيا (إسبانيا)، والفنان ذاكر حسين (الهند)، كما سيتم تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافى لدورها المتميز فى المحافظة على التراث الكورى وكذلك لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافى للإنسانية، وجمعية أصدقاء الفنان سيد درويش من مصر.