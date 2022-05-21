هل يحضر نجل الفنان سمير صبري عزاء والده بعد أن غاب عن الجنازة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف عضو نقابة المهن التمثيلية، عزوز عادل، أن عزاء الفنان سمير صبري سيقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، يوم الأثنين القادم، 23 مايو 2022.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، حضور نجل الفنان سمير صبري مراسم العزاء، أضاف: "أكيد هيحضر، لكن معرفش تفاصيل".

وأدى عدد كبير من نجوم الفن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير ليدفن بالإسكندرية.

كانت أسرة الفنان الراحل فتحت المدفن الخاص بها بمقابر المنارة بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، قبل ساعات من وصول الجثمان من القاهرة استعدادا لدفنه، وغاب نجله عن الجنازة.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض القلب الذي نقل على إثره إلى أحد المستشفيات منتصف فبراير الماضي.

وحرص مجموعة كبيرة من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير سمير صبرى، الذي ولد في اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج في كلية فيكتوريا كوليدج.

سمير ممثل ومنتج ومغني ومقدم برامج تليفزيونية، من أشهر أفلامه: جحيم تحت الماء، وبالوالدين إحسانا، السلخانة، حب وكبرياء، دموع صاحبة الجلالة، ومن أشهر برامجه: النادي الدولي، كان زمان، هذا المساء.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، لعل أبرزها: "البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، شنبو في المصيدة، الأخوة الأعداء، أبي فوق الشجرة، الوفاء العظيم، جحيم تحت الماء" وغيرها.