محمد رمضان ينشر فيديو من حفله الأخير بجدة وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من حفله الأخير بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق محمد رمضان على الفيديو :"مافيا أقوى حفلة في جدة 2022".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان، مؤخرًا أغنية "بلالين".

يذكر أن محمد رمضان قد أعلن عن الأغنية، وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع "انستجرام": "أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلونة شوفتها في حياتي".

ومن ناحية أخرى بدأ الفنان محمد رمضان تنفيذ فيلمه الجديد "نمبر وان".

وشارك محمد رمضان في مسلسل "المشوار" وشاركه البطولة دينا الشربيني، وأحمد مجدي وسيد رجب، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، غادة طلعت، ندا موسى، وغيرهم، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإشراف على الإخراج محمد ياسين، والعمل عرض رمضان 2022.