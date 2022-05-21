"عملت عملية المرارة" مي كساب تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشفت الفنانة مي كساب عن إجرائها عملية جراحية في "المرارة"، وطمأنت جمهورها على نجاح العملية وطلبت منهم الدعاء ليتم شفائها على خير.

وكتبت مي كساب عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي: "دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير، عملت عملية المرارة، والحمد لله أنا بخير".

يذكر أن مي كساب نشرت بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام الـ82، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع حضرتك، شرف ليه الوقوف جمبك، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا زعيم، كل سنة وحضرتك طيب، وعقبال سنين كتير في صحة وستر وسعادة".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

بينما آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمات يسرا، غادة عادل، وشيماء سيف، في رمضان 2022.